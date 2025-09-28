Üşümezsoy, Kütahya'daki depremi 6 gün önceden bilmiş

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzer çok sayıda ilde hissedildi.

Yakın zamanda çok sayıda sarsıntının meydana geldiği Balıkesir-Kütahya bölgesine yönelik deprem uzmanlarının açıklamaları da tartışma yaratmaya devam ediyor.

"ASIL DEPREM SİMAV'DA"

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kütahya'da bugün meydana gelen deprem öncesi tam 6 gün önce "Asıl deprem Kütahya’nın Simav ilçesinde bekleniyor" ifadesini kullanması yeniden gündeme geldi.

Balıkesir Sındırgı'ya yönelik açıklamalar yapan Üşümezsoy, aslında en büyük riskin Kütahya Simav hattında olduğunu belirtti.

Üşümezsoy "Eğer burada tek seferde kırılma olursa 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Ancak ben böyle bir senaryoyu düşük ihtimal olarak görüyorum. Daha olası olan, bölgede art arda yaşanacak, büyüklüğü 6.5’in altında iki ayrı deprem meydana gelmesidir" ifadelerini kullandı.

