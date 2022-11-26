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Uzman isim korkutan haberi verdi. Deprem fırtınasına dönüşebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Hasan Sözbilir İzmir'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirterek; "Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:16
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Deprem uzmanı Prof. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı. Deprem fırtınasına dönüşebilir

Uzman isim korkutan haberi verdi. Deprem fırtınasına dönüşebilir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KRİTİK UYARI: "DEPREM FIRTINASI OLABİLİR"

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok. Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye konuştu.

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