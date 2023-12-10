Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ‘deprem aktivitesi başladı’ diyerek Marmara için uyardı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında ‘deprem aktivitesi başladı’ diyerek Marmara için uyardı. Ersoy, olası bir Marmara Depremi’nde İstanbul'da en çok etkilenecek yerleri açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ‘deprem aktivitesi başladı’ diyerek Marmara için uyardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan son depremlerin ardından CNN Türk'te katıldığı bir programda Türkiye’de yaşanması beklenen Marmara Depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

OLASI BÜYÜK MARMARA DEPREMİ’NDE İSTANBULDA EN ÇOK NERELER ETKİLENECEK?

Ersoy, yaptığı konuşmada olası büyük Marmara Depremi’nde İstanbul’da en çok etkilenecek yerleri açıkladı. Ersoy, “En fazla etkilenecek kısım kıyı kısımları. Bakın hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Büyükçekmece koylarına kadar giden kısımlardaki koylar daha çok etkilenecek. İçeriye doğru gittikçe azalacak. En kuzeyde Sarıyer, Eyüp'ün kuzeyi, Arnavutköy'ün kuzeyi ve Çatalça'nın olduğu kısımlara doğru bu etki azalacak” dedi.

“GÜVENLİ BİNALARDA VE ŞEHİRLERDE KALMAK EN OLUMLU YAKLAŞIM OLUR"

Deprem bölgelerinden kaçmanın çözüm olmadığını belirten Ersoy, "Kaçmak göçmek yerine, bulunduğumuz yerde güvenli binalarda ve şehirlerde kalmak en olumlu yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.

DEPREM GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA YAKLAŞIYOR

Ersoy konuşmasının devamında şunları söyledi, “Depremin önceden tarihini söyleyemiyoruz. Peki nasıl söylüyoruz? Geçmişteki depremleri dikkate alarak bir periyot biçilebiliyor. Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru.

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“MARMARA DEPREMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Depreme karşı bir yandan hazırlığımızın yapılması gerekiyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuk. Nüfus açısından yapı stoğundaki zaafiyet açısından, buna pek çok şey eklenebilir. Üstelik ulusal bütçenin önemli bir kısmının buradan geldiğini düşünürsek, Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem.”

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜKLERİ 5'E 6'YA KADAR BİLE ÇIKABİLİR

Kahramanmaraş Depremi sonrası artçıların sürdüğünü dile getiren Ersoy, “Öncelikle bir yandan artçı depremler sürüyor. Artçı depremlerin sayısı da fazla. Mesela Malatya civarında 5 üzerinde deprem oldu. Bütün insanlar sokağa çıktı. Bu artçılar yaşanacak. Zaman zaman da artçıların büyüklükleri 5'e 6'ya kadar bile çıkabilir. Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda” dedi.

MARMARA'NIN GÜNEYİNDE DEPREM AKTİVİTESİ BAŞLADI

Büyük depremin Kuzey’den beklendiğini fakat Güney’de de deprem aktivitesinin başladığını belirten Ersoy, “Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1953'te Yenice Gönen depremi vardı. 1964'te Manyas depremi vardı. 1967 Adapazarı depremi gibi depremleri örnek olarak göstermiştik” dedi.

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