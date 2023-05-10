Deprem uzmanı uyardı: İzmir için tehlike çanları çalıyor

Deprem uzmanı Baturhan Öğüt, İzmir için tehlike çanlarını çaldığını söyleyerek deprem riskiyle ilgili önemli uyarılar yaptı.

Deprem uzmanı uyardı: İzmir için tehlike çanları çalıyor

Günboyu’ndan Murat Beyaz’a konuşan yer bilimci Baturhan Öğüt olası bir İzmir depreminde 75 bin yapının yıkılabileceğini belirterek, "İzmir ilinde en çok can ve mal kaybına yol açabileceği düşünülen afet tehlikesinde %11,6'lık oran ile deprem 1'inci sırada yerini almıştır" dedi.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASI”

En son 1688 yılında 6.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu hatırlatan Öğüt, "Bu fay zonunda 6,5-7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı %67'dir ve burada en son 1688 yılında 6.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Tuzla ve Seferihisar fayında şu anlık deprem riski yoktur" diye konuştu.

Öğüt, "İzmir fayı Güzelbahçe ile Pınarbaşı arasında toplam 35 km uzunluğunda eğim atımlı normal bir faydır. Batı ucunda fay ikiye çatallanır. Güney kolu KD-GB doğrultulu ve sağ yönlü doğrultu atımlı Seferihisar fayının doğrultusunda sonlanır" dedi.

56.jpg

Öğüt'ün açıklamasının devamı şöyle:

Muhtemel 6,5 büyüklüğünde bir deprem özellikle Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Bornova Ovası ve diğer alüvyonel zemin ya da balçık kurutulup yapılaşmaya açılan ilçelerde şiddetli hissedilebilir ve buralarda yıkıma yol açabilir.

İvmelenmenin yüksek olma olasılığını varsayarsak bu ilçelerin tehdit altında olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

İzmir'in yapı stoğu 650.000 bu yapı stoğunun 75.000'ni 6,5 ilâ 7 ve üzeri depremi kaldıramaz hâlde risklidir acilen yıkılması gerek. İzmir ilinde en çok can ve mal kaybına yol açabileceği düşünülen afet tehlikesinde %11,6'lık oran ile deprem 1'inci sırada yerini almıştır.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı Güncel
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı
Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi Magazin
Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Hayat kurtaran köpek kahraman ilan edildi Dünya
Hayat kurtaran köpek kahraman ilan edildi
Hüsnüyusuf bitkisi cilt lekelerine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hüsnüyusuf bitkisi cilt lekelerine iyi geliyor
Uluslararası piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi Ekonomi
Uluslararası piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi