Deprem uzmanı uyardı: İzmir için tehlike çanları çalıyor

Günboyu’ndan Murat Beyaz’a konuşan yer bilimci Baturhan Öğüt olası bir İzmir depreminde 75 bin yapının yıkılabileceğini belirterek, "İzmir ilinde en çok can ve mal kaybına yol açabileceği düşünülen afet tehlikesinde %11,6'lık oran ile deprem 1'inci sırada yerini almıştır" dedi.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASI”

En son 1688 yılında 6.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu hatırlatan Öğüt, "Bu fay zonunda 6,5-7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı %67'dir ve burada en son 1688 yılında 6.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Tuzla ve Seferihisar fayında şu anlık deprem riski yoktur" diye konuştu.

Öğüt, "İzmir fayı Güzelbahçe ile Pınarbaşı arasında toplam 35 km uzunluğunda eğim atımlı normal bir faydır. Batı ucunda fay ikiye çatallanır. Güney kolu KD-GB doğrultulu ve sağ yönlü doğrultu atımlı Seferihisar fayının doğrultusunda sonlanır" dedi.

Öğüt'ün açıklamasının devamı şöyle:

Muhtemel 6,5 büyüklüğünde bir deprem özellikle Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Bornova Ovası ve diğer alüvyonel zemin ya da balçık kurutulup yapılaşmaya açılan ilçelerde şiddetli hissedilebilir ve buralarda yıkıma yol açabilir.

İvmelenmenin yüksek olma olasılığını varsayarsak bu ilçelerin tehdit altında olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

İzmir'in yapı stoğu 650.000 bu yapı stoğunun 75.000'ni 6,5 ilâ 7 ve üzeri depremi kaldıramaz hâlde risklidir acilen yıkılması gerek. İzmir ilinde en çok can ve mal kaybına yol açabileceği düşünülen afet tehlikesinde %11,6'lık oran ile deprem 1'inci sırada yerini almıştır.