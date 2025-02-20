Deprem uzmanından kıyı illerine tsunami uyarısı 'Yarım saatimiz olacak'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde yaşanacak bir tsunaminin kıyılara yaklaşık yarım saat içinde ulaşabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, 28 Ocak’tan bu yana Ege Denizi’nde süren sismik hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR'DE DOĞAL AFET TEHLİKELERİ GÖZLEMLENİYOR

İzmir’in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, İzmir’in farklı afet türlerine karşı da risk taşıdığını belirtti. Sözbilir, "Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir’de de etkili olabiliyor. Son dönemde yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor" dedi. Ayrıca, volkanik patlama durumunda alınacak önlemler konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

EGE DENİZİ’NDE VOLKANİK TEHLİKE

Prof. Dr. Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası’nın kuzeyinde gerçekleştiğini belirterek, bu bölgede birçok volkan bulunduğuna dikkat çekti. "Geçmişte 5-6 kez püskürmeler yaşanmış, bu depremleri izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlamaları gerçekleşmiştir" diye açıklama yapan Sözbilir, bu olayların Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluştuğunu aktardı. Bu evrimsel sürecin devam etmesiyle bölgede binlerce yıl boyunca deprem, volkan patlaması ve tsunami riski yaşanacağına dikkat çekti.

VOLKAN PATLAMASI VE ÇEVRESEL ETKİLER

Sözbilir, Santorini’de milattan önce 1600 yılında yaşanan patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunu belirtti. Eğer volkan tekrar patlarsa, atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını belirten Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarına zarar vermesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini ifade etti.