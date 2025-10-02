Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'

İstanbul saat 14:55'te Kandilli'den gelen açıklamaya göre 5.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi. Şiddetli depremde ölen ya da yaralanna olmazken vatandaşlar panik yaşadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy CNNTürk'te canlı yayında depremi değerlendirdi. Üşümezsoy'un spiker Göksu Öngören'e 'Anlamıyor musunuz?' çıkışı dikkat çekti.

Üşümezsoy'un dikkat çeken açıklaması şöyle

"6 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA OLABİLİR"

"Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.

6 şiddetinde bir deprem daha gelebilir. Ama söylemek istemiyorum... Anlamıyor musunuz? Sonra manşet oluyor.

"ARTÇILAR OLUR"

Artçı olur. 4 şiddetinde olur. 20 kilometrelik alan kırıldı ama 200 kilometrelik alan daha var. 2019'da 5.7'lik olmuştu. En fazla 6.2'lik büyüklüğünde olur. İstanbul depremini tetiklemesi mümkün değil."

Öte yandan bölge en büyüğü 3.8 olmak üzere artçılarla sallanmaya devam ediyor.

