Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'

İstanbul 5.3 şiddetinde depremle sallandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremle ilgili açıklama yapmak için bağlandığı canlı yayında gerildi.

İstanbul saat 14:55'te Kandilli'den gelen açıklamaya göre 5.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi. Şiddetli depremde ölen ya da yaralanna olmazken vatandaşlar panik yaşadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy CNNTürk'te canlı yayında depremi değerlendirdi. Üşümezsoy'un spiker Göksu Öngören'e 'Anlamıyor musunuz?' çıkışı dikkat çekti.

teeeeeee.png

Üşümezsoy'un dikkat çeken açıklaması şöyle

"6 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA OLABİLİR"

"Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.

6 şiddetinde bir deprem daha gelebilir. Ama söylemek istemiyorum... Anlamıyor musunuz? Sonra manşet oluyor.

"ARTÇILAR OLUR"

Artçı olur. 4 şiddetinde olur. 20 kilometrelik alan kırıldı ama 200 kilometrelik alan daha var. 2019'da 5.7'lik olmuştu. En fazla 6.2'lik büyüklüğünde olur. İstanbul depremini tetiklemesi mümkün değil."

Öte yandan bölge en büyüğü 3.8 olmak üzere artçılarla sallanmaya devam ediyor.

İstanbul'da hissedilen deprem!İstanbul'da hissedilen deprem!

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yıllar sonra yan yana geldiCem Küçük'ten bomba açıklama! Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!