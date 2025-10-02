İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 2, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/2WvjQrv6Kl
02.10.2025, 14:55:03 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 12.5 km#Kandilli
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Marmara Denizi (Tekirdağ Marmaraereğlisi) tarafından deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km
Detay:https://t.co/gN5Jfa4SFI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI
AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da hissedilen deprem kamerada! İlk görüntüler geldi
VALİLİK: HASAR BİLGİSİ ALINMADI
İstanbul Valiliği ise "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" bilgilendirmesini yaptı.
8 ARTÇI YAŞANDI
Bölge artçılarla sallanmaya devam ediyor. En büyüğü 3.8 olmak üzere 8 artçı yaşandı.
Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'