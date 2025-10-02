İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Marmara Denizi (Tekirdağ Marmaraereğlisi) tarafından deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak belirtildi.

AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da hissedilen deprem kamerada! İlk görüntüler geldi

VALİLİK: HASAR BİLGİSİ ALINMADI

İstanbul Valiliği ise "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" bilgilendirmesini yaptı.

8 ARTÇI YAŞANDI

Bölge artçılarla sallanmaya devam ediyor. En büyüğü 3.8 olmak üzere 8 artçı yaşandı.

Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'