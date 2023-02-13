13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem yağmacılarının çaldıkları malzemeler görüntülendi

Deprem yağmacılarının çaldıkları malzemeler görüntülendi

Adana'da, 10 deprem yağmacısı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çıkan malzemeler "pes" dedirtti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:42
Takip Et

Deprem yağmacıları tutuklandı. İşte çaldıkları

Deprem yağmacılarının çaldıkları malzemeler görüntülendi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce yaşanan depremlerin ardından kentte hırsızlık olaylarına karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin muhafaza edildiği alanlardan hırsızlık yapan 8 zanlının kimliğini belirledi. Ayrıca, sahiplerinin artçı sarsıntılar nedeniyle giremediği bazı ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyaları çalan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi.



Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bebek bezi ve bebek maması ile çeşitli hijyen malzemeleri ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.