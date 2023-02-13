Deprem yağmacılarının çaldıkları malzemeler görüntülendi

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce yaşanan depremlerin ardından kentte hırsızlık olaylarına karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin muhafaza edildiği alanlardan hırsızlık yapan 8 zanlının kimliğini belirledi. Ayrıca, sahiplerinin artçı sarsıntılar nedeniyle giremediği bazı ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyaları çalan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi.







Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bebek bezi ve bebek maması ile çeşitli hijyen malzemeleri ele geçirildi.







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.