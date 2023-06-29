Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Karsu Hatay'a gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, bayramda şehre giderek yakınlarını kaybettiği yıkımın arasında dolaştı.

Depremde 17 akrabasını kaybetmişti! Karsu Hatay'a gitti

Şarkıcı Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetmişti. Depremden sonra yurt dışında pek çok kampanya yapan Karsu aylar sonra doğduğu topraklara geldi.
Depremden 6 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’a giden Karsu, şehirde yapılanma çalışmalarına katıldı.

640xauto-1-001.jpg

Hatay'da akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, yıkıntılar arasında dolaşarak çektiği görüntüleri de paylaştı.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

640xauto-001.jpg

ALİ SUNAL'DAN YORUM GECİKMEDİ

Karsu'nun Hatay paylaşımı gören Ali Sunal ise kendini tutamadı. Deprem sonrası Güldür Güldür'de yaptığı konuşma ile uzun süre akılda kalan Ali Sunal "Ne denir ki Allah sabır versin acını paylaşıyorum" diyebildi.

İlgili Haberler
Depremde 17 yakınını kaybetmişti. Düğün hazırlığı yapan Karsu yürekleri sızlattı
Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı. Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti
Şarkıcı Karsu: Üzüldüğüme bile utanıyorum. Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı Güncel
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü Güncel
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma Güncel
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması Güncel
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması
İzmir'de kadın cinayeti Güncel
İzmir'de kadın cinayeti
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu Magazin
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu
Bariyerlere çarpan araç yan yattı Güncel
Bariyerlere çarpan araç yan yattı