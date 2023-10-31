Deprem'de 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanının şantiye şefi tutuklandı

6 Şubat depremlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu depreme yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hatay’ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanı'yla ilgili binanın şantiye şefi H.H. gözaltına alındı.

Şüpheli H.H, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.