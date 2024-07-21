Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından çöken yapılarla ilgili yürütülen soruşturmalar, mahkeme salonlarında karar aşamasına geldi. Gaziantep'te yaşanan ve 51 vatandaşın hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı ile ilgili yedi numaralı duruşma, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir kararla sonuçlandı. İddiaya göre, binanın kolonlarını kesmekle suçlanan Faik Öğüt ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay beraat etti.

Teknik sorumluluğu bulunan Yılmaz Şahin Yurtyapan'a ise ceza indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kaçak durumdaki diğer sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyaları ise ayrı bir yargılama sürecine tabi tutulacak. Mahkeme kararına tepki gösteren mağdur aileler, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

Nizip ilçesinde, deprem sonrası birkaç saniye içinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne sebep olan Furkan Apartmanı'nın yedinci duruşması, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, enkaz altında yakınlarını yitiren aileler ve onların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, Faik Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan ile firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısının duruşmada sunduğu mütalaada, dört tutuksuz sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla en üst sınırdan cezalandırılmaları talep edildi, Nejdet Alpay'ın ise beraatine karar verilmesi istendi.

CEZAYA ‘İNDİRİM’

Mahkeme sürecinde, mağdur ailelerin talepleri doğrultusunda, savcılık, kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasına izin verdiğini duyurdu. Müştekiler, sanıkların kasıtlı suçlamalarla yargılanmalarını ve kamu görevlilerinin de sorumluluklarının sorgulanmasını istediklerini ifade ettiler. Elif Buse Kaplan, yapılan inşaat hatalarının felaketle sonuçlanabileceğini ve bunun kasıtlı bir eylem olduğunu vurguladı.

Sanık Eyüp Öğüt ise, yapılan suçlamaları reddederek, herhangi bir yapısal değişiklik yapmadığını savundu. Mahkeme, sanıklardan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'ın beraatine, Yılmaz Şahin Yurtyapan'a ise indirimli ceza olarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Kaçak durumdaki Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyaları ise ayrı bir şekilde ele alınacak.

Adalet arayışı içindeki aileler mahkeme kararına sert tepkiler gösterdi. "Adalet satılık değil" ve "Katiller cezasız kalmamalı" şeklindeki sloganlarla duygularını ifade eden aileler, yaşananların hesabının sorulmasını talep etti. CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, yapılan bilirkişi incelemelerine atıfta bulunarak, binanın kolonlarında yapılan kesintilerin sorumlusunun hala belirlenemediğini ve bu durumun faili meçhul bir vaka olarak kaldığını belirtti.