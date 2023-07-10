Depremde ağır hasar alan bina alev topuna döndü

Elazığ'da Kırklar Mahallesi Elçibey Sokağı'nda bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Binanın çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyürken yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.