﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Malatya'da yüzlerce bina yıkıldı, çok sayıda kişi de yaşamını yitirdi. Şiddetli sarsıntılar, tescillenmiş birçok tarihi konağın ise yıkılmasına yol açtı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 'Lezzet Sokağı'ndaki tescilli tarihi yapılar da depremlerde büyük hasar gördü. Sokakta yer alan ve bazıları müze, sanatevi ile restoran olarak kullanılan tarihi konakların neredeyse tamamı kısmen yıkıldı. Depremden sonra yapılan denetimlerde, tarihi konakların ağır hasarlı olduğu belirlendi; sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sokağın girişine 'Tescilli kültür varlığıdır. İzinsiz müdahale edilemez' yazılı afiş asıldı. Yetkililer, hasar gören yapıların onarılması için 'Lezzet Sokağı'nın kapatıldığını belirtti.

(Kaynak: DHA)