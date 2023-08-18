Depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım çöktü

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

KAYNAK: AA
Depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım çöktü

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 551. Sokak'ta 8 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

depremde-agir-hasar-goren-8-katli-bina-yikim-coktu.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir? Keşfet
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti Dünya
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Marmara denizi için fırtına uyarısı Güncel
Marmara denizi için fırtına uyarısı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı Spor
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi Güncel
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi