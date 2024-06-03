Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi

Kızılay, bir yılda satış gelirini dörde katladı. 2022 yılında Kızılay’ın 2 milyar 865 milyon 236 bin TL’lik net satış geliri 2023 yılında 8 milyar 981 milyon 36 bin TL’ye yükseldi. Kızılay’ın 2020 yılında yalnızca 827 milyon TL’lik bir satış geliri bulunurken bu tutar 2021 yılında ise 1 milyar 146 milyon 716 bin TL olmuştu.

Kızılay, bünyesinde 11 farklı iştirak şirketi bulundururken, Kızılay Yatırım Holding AŞ, Kızılay İçecek San. ve Tic. AŞ, Kızılay Barınma Sistemleri (Kızılay çadır tekstil 24.11.2023 tarihi itibarıyla ismi Kızılay Barınma Sistemleri olarak değiştirildi) Kızılay Lojistik AŞ gibi birçok şirket ile ticari faaliyet yürütüyor. 2018 yılında kurulan Kızılay yatırımın amaçları arasında Kızılay’ın finansal sürdürebilirliğine daha fazla kaynak sağlanmanın hedeflendiği belirtiliyor.

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

2023 yılı faaliyet raporun ilgili kısmında yapılan açıklamada, “Kızılay markasıyla satılan her bir ürün ve hizmetten elde edilen kazanç Türk Kızılay’a aktarılarak istikrarlı gelir kaynakları oluşturulmaktadır. Elde edilen bu gelir daha fazla insanın gıda, çadır, konteyner ve barınma ihtiyacını karşılamakta; daha fazla insana sağlık ve bakım desteğine dönüşmektedir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporda, gayrimenkul satışlarıyla da sıklıkla gündem yaratan Kızılay’ın gayrimenkullerinin etkin yönetilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

KAN BAĞIŞI DÜŞTÜ

Kızılay, tartışmalı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelirken, resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere çadır satmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay’a yapılan kan bağışlarında düşüş olduğu fark edildi.

2022 yılında ülke genelinde 3 milyon 137 bin 192 kan bağışı ihtiyacı olduğu belirtilen faaliyet raporunda Kızılay’a 2 milyon 809 bin 765 kan bağışı yapıldığı ifade edildi. Söz konusu rapora göre, 2022 yılında ülkedeki kan ihtiyacının yüzde 89.56’sı karşılanırken 2023’te ise 3 milyon 88 bin 330 kan bağışı ihtiyacı olmasına karşılık Kızılay’a 2 milyon 674 bin 375 kan bağışı yapılmış.

Bu kapsamda, Kızılay’ın ülke genelinde kan ihtiyacı karşılama oranının yüzde 86.6’ya düştüğü görüldü. Dolayısıyla, Kızılay’a kan bağışı yapan vatandaşların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla 135 bin 390 kişi azaldı.

Kızılay’ın kan bağışı sayısında düşüş yaşansa da kan merkezi gelirleri ikiye katlandı. 2022’de kan hizmetlerinden 1.6 milyar TL gelir elde eden Kızılay, 2023 yılında 3 milyar 601 milyon TL oldu. 2021 yılında “kan hizmetleri gelirleri” tam 1 milyar TL’ye ulaşmışken bu gelir 2020’de 793 milyon; 2019’da ise 790 milyon TL idi.

DEPREM TELAŞINDA ÇADIR SATMIŞTI

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin üçüncü gününde AHBAP derneğine 2 bin 50 çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandal, gündeme bomba gibi düşmüş ve dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını söylemişti.