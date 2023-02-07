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Son Dakika... Depremde can kaybı 3432 oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Oktay, can kaybının 3432'a yükseldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:26
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Depremde can kaybı 3432'ye yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 3432 oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 bin 103 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Fuat Oktay'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

Toplamda 3 bin 432 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 21 bin 103. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775.

Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu sabahtan itibaren hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık.

Şu an itibariyle 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112.

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