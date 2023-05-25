Depremde hasar gören evi için borca giren kadının altınları çalındı

Adana'da, depremde hasar alan müstakil evlerini güçlendirmek için esnaf kredisi de çeken Sacile (56)- Şaban (58) Tavan çiftinin biriktirdiği 37 cumhuriyet altını çalındı.

Depremde hasar gören evi için borca giren kadının altınları çalındı

DHA’nın haberine göre, olay, dün sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı oğullarını tedavi ettirmek için ruh sağlığı hastanesine götüren kamyon şoförü Şaban Tavan ve eşi ev kadını Sacile Tavan'ın evlerine hırsız girdi. Depremde hasar alan tek katlı müstakil evlerini güçlendirmek için bir süre önce esnaf kredisi de çeken çiftin biriktirdiği, yaklaşık 350 bin TL değerindeki 37 cumhuriyet altını çalındı. Çiftin ihbarıyla eve gelip parmak izi alan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'KİM ÇALDIYSA GETİRSİN'

Altınları isteyen Sacile Tavan, gözyaşı dökerek, "Evimiz kötü durumda, dökülüyor. Tavan düştü. Sürekli deprem oluyor, ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Düşmanımız yok, bizden gıcık alan kimse yok. O yüzden kimseden de şüphelenemiyorum. Kim çaldıysa geri getirsin, versin. Gerçekten çok zor durumdayım. 37 tane cumhuriyet altınım ve küpem gitti" diye konuştu.

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