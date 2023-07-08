Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Kahramanmaraş depreminde Diyarbakır'da hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki Halid Bin Velid Camisinin minaresi de zarar gördü. Minarenin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.
Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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