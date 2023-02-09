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Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eyüp ve kardeşi 6 aylık Hiranur son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:01
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Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
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İHA’nın haberine göre, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’daki evlerinde yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi Hilal Nur, 5 yaşındaki oğlu Eyüp Asaf ve 6 aylık kızı Hiranur Uzunmehmet, yıkılan binanın enkazında kaldı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sonucu enkaz altında Eyüp Asaf ve Hiranur’un cansız bedenlerine ulaşılırken, baba Rıfat Uzunmehmet hafif yaralı, eşi Hilal Nur ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Hilal Nur’un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden Eyüp Asaf ve Hiranur son yolculuğuna uğurlanmak üzere Trabzon’un Yomra ilçesine getirildi.

Yokuşlu Mahallesi'nde öğle namazına sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Rıfat Uzunmehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

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