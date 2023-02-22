Depremde hayatını kaybeden eczacılar için meslektaşlarından saygı duruşu

AA'da yer alan haberde, depremde yaşamını yitiren eczacı, eczacılık fakültesi öğrencileri ve eczacı teknisyenleri, Edirne Eczacılar Odası ve kent genelindeki eczanelerde anıldı.

Saygı duruşuna eczanelere gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getiren Kılıçgil, "Depremin ilk gününden bugüne bölgede bulunarak vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu depremle birlikte 44 eczacımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve sayılarını tam olarak belirleyemediğimiz eczacı teknisyenimizi kaybettik, onları saygı ve rahmetle anıyoruz . Hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum." dedi.

Kılıçgil, depremden etkilenen kentlerde 26 sahra eczanesinin hizmet verdiğini ve depremzedelerin ilaç ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Eczacı Şükrü Ciravoğlu ise deprem bölgesinde ilaç ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Eczacı Koray Çiroz da depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da eczacılar, hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.