Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı belirtildi.

Tören sırasında, depremlerde yaşamını yitiren 30 personel ve 186 öğrencinin fotoğrafları salonun koltuklarına yerleştirildi ve karanfiller bırakıldı.

Rektör Kelleş, bir yıl önce yaşanan bu felaketin acısının hala kalplerinde olduğunu ifade etti.

Kelleş, Adıyaman’da 8,327 ve Türkiye genelinde 53,537 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti ve şunları ekledi:

“Adıyaman’ı ‘huzurun başkenti’ olarak adlandırıyoruz, ancak bugün, tabiri caizse, ‘hüznün başkenti’ gibiydi. Ancak tüm yaşadıklarımıza rağmen, hep birlikte, tüm varlığımızla yeniden ayağa kalkma çabası içindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü devlet yapımız sayesinde yaralarımızı sarıyoruz ve sarmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”