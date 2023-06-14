Depremde yaşamını yitiren 71 Jandarma personeli için 71 fidan dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden jandarma personeli anısına fidan dikildi.

Depremde yaşamını yitiren 71 Jandarma personeli için 71 fidan dikildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden jandarma personeli anısına fidan dikildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende depremde yaşamını yitiren 71 Jandarma personelinin isimlerinin okunmasının ardından, 71 fidan dikildi.

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"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Kaymakam Muhammed Çetin, yaptığı açıklamada, yurdun çeşitli yerlerinde zor şartlarda görev yapan jandarma personelinin gününü kutladı.

Çetin, "Deprem bölgesinde hayatını kaybetmiş olan jandarma personelimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Kübra Adanur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Aksu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve jandarma personeli katıldı.

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