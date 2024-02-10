Depremde yıkılan dağ göl oluşturdu

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadı. Bu depremlerden 11 il etkilendi. Bu illerden biri de Gaziantep’ti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki alanda yolun iki yakasındaki dağlardan biri yıkıldı.

Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı kapattı. Kopan parçalar dere yatağını doldurdu ve doğal göl oluştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede inceleme yapıp, son durumu aktardı.

Prof. Dr. Ersoy, "Burada büyük kütleler aşağıya doğru kaymış ama bu heyelanın işi henüz bitmemiş. Yukarıda gördüğüm kadarıyla henüz akmamış, devrilmemiş kısımlar da var.

Bu heyelan küçük olsa da devam edecek. Büyük blokların burada olması, bir bakıma faydalı; topuk vazifesi görecek. Ama geride henüz kayma potansiyeli olan müsait yerleri görmek mümkün" ifadelerini kullandı.