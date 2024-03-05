Depremde zarar gören araçların bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar yakalandı

Kaynak: DHA
Depremde zarar gören araçların bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen araçlara Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçların bilgilerini kopyalayarak sahte bilgilerle piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti.

Çete üyelerinin Türkiye'ye kaçak olarak sokulan ve gümrükte 5 milyon TL'lik vergi kaybına sebep olan 18 aracı belirleyerek el koydu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirlendi.

M.D., Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve 2 Mart günü Kocaeli ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet tarafından tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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