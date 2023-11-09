Depremden 275 gün sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.

KAYNAK: İHA
Depremden 275 gün sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da sarsıntılar sürerken Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi’nde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalar esnasında ise enkazdan 275 gün sonra bir ceset çıktı.

CESEDİN KİMLİĞİ DNA ANALİZİYLE TESPİT EDİLECEK

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek

Hatay’da asrın felaketinin üstünde 275. gün geçti. Ancak bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Antakya'da bir enkazında altında ceset çıkarıldı.

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