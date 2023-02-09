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  • 61 saat sonra kurtarılan minik Zübeyde’nin ekiplerle diyalogu gülümsetti: Siz eve nasıl girdiniz?

61 saat sonra kurtarılan minik Zübeyde’nin ekiplerle diyalogu gülümsetti: Siz eve nasıl girdiniz?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 8 yaşındaki Zübeyde'yi sağ olarak kurtardı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 02:58
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Depremden 61 saat sonra kurtarılan minik Zübeyde’nin ekiplerle diyalogu gülümsetti: Siz eve nasıl girdiniz?

61 saat sonra kurtarılan minik Zübeyde’nin ekiplerle diyalogu gülümsetti: Siz eve nasıl girdiniz?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramankazan Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, 8 katlı Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma çalışması yürüttü.

Arama kurtarma ekipleri, enkazdan gelen ses sonrası, 8 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı.

“KARDEŞİM MİNİK, ÖLEBİLİR”

8 yaşındaki Zübeyde, kendisini kurtarmaya çalışan ekip üyelerinin nasılsın sorusuna, "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor. Onun adı Mehmet Taha, benim adım Zübeyde" diyerek karşılık verdi.

Ekiplerce kurtarılan ve sağlık personelince ilk müdahalesi enkaz başında yapılan küçük Zübeyde, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

“SİZ EVE NASIL GİRDİNİZ?”

Öte yandan, titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasında Zübeyde'nin ekiplere, "Siz eve nasıl girdiniz?" sorusuna ekiptekilerin "Camdan girdik" diyerek cevap vermesi çevredekileri gülümsetti.

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