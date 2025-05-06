Depremi koklayan profesör Övgün Ahmet Ercan hastanelik oldu

Depremi koklayan adam olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu açıkladı. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiği tespit edildi.

AHMET ERCAN: BEYİN KANAMASI İLE İNME ATLATTIM

Sosyal medya hesabından durumu hakkında paylaşımda bulunan uzman profesör Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini söyledi. Ercan tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."