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Cristian Atsu'nun cenazesi Gana'ya doğru yola çıktı

Hatay'daki depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans enkazında 13 gün sonra ulaşılan Ganalı futbolcu Atsu'nu ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu. Hataysporlu futbolcunun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:12
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Depremin 13. gününde cansız bulunan Atsu ülkesi Gana'ya gönderiliyor

Cristian Atsu'nun cenazesi Gana'ya doğru yola çıktı
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Hatayspor forması giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.
Atsu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, Antakya’da kaldığı evin yıkılması sonucunda göçük altında kalmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Atsu’nun cenazesi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıktı.
Sosyal medya hesaplarında Atsu’nun fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yapan Hatayspor:
"Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."

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