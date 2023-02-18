Cristian Atsu'nun cenazesi Gana'ya doğru yola çıktı

Hatayspor forması giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, Antakya’da kaldığı evin yıkılması sonucunda göçük altında kalmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada Atsu’nun cenazesi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Sosyal medya hesaplarında Atsu’nun fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yapan Hatayspor:

"Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."



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