Depremin ardından tsunami olmuş! Günler sonra ortaya çıktı

6.2'lik Silivri depremi sonrası vatandaşların İstanbul'da gözlemlediği dalgaların, Boğaz'a kadar ilerleyen tsunami olduğu öğrenildi.

23 Nisan'da başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara''da büyük tedirginlik yaratan 6.2 büyüklüğündeki depremden güler sonra depremin kadar gelen bir tsunami ürettiği belirlendi. Dalga boylarının deprem sonrası 35 santim yükseldiği tespit edildi.

Olası İstanbul depremi için tarih ve büyüklük öngörülerini sıklıkla paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu kez gözden kaçan bir ayrıntıya dikkat çekerek tsunami açıklaması yaptı. Silivri açıklarındaki 6,2'lik depremin 35 cm yüksekliğinde tsunami ürettiğini açıklayan Ahmet Ercan, "70 km uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girmiştir" dedi.

AHMET ERCAN: 35 CM SÜPÜRTÜ DALGASI ÜRETTİ

Öte yandan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "M6,2’lik deprem kabaca 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası (tsunami) üretmiş, ta 70 km uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girmiştir" ifadelerini kullandı.

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