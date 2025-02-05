Depremin izleri resimlerle süslendi

20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ana üssü olan Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde, birçok ev ve yapı zarar görmüş, deprem arkasında kötü izler bırakmıştı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut öncülüğünde başlatılan "Yeniköy Resim Hareketi" projesi ile depremin geride bıraktığı kötü izlerin silmesi başarıldı.

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Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde sokaklar ve evlerin dış cepheleri sanatçılar tarafından duvar resimleriyle süslendi. Açık hava resim sergisine dönen mahallenin, duvar resimlerini görmek isteyenlerin akınına uğradı.

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Evlerin dış cephe duvarlarına 30 a yakın resim yapıldığını anlatan mahalle sakinlerinden Ali Biçer, "Bu duvar resimleri 2019 yılında meydana gelen depremden sonra muhtarımızın acıları silmek için aklına gelen bir fikirdi. 2019 – 2022 yılları arasında muhtarımız halkıda arkasına alarak güzel bir çalışma başlattı. Çalışmayı da halkımız destekledi.

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Muhtarımızın sosyal medya da yaptığı paylaşımın ardından resimlerimiz ülkemiz genelinde büyük ilgi gördü. Resim yapma çalışmaları 2021 -2023 yıllara arasında tamamlandı.

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O günden beri yerli ve yabancı turistlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Hafta sonları hafta içi turistler mahallemizi ziyaret ediyor" dedi.

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