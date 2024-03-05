Depremin vurduğu şehirde kaçak altın operasyonu

Kaynak: İHA
Depremin vurduğu şehirde kaçak altın operasyonu
Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan altın ele geçirildi.

Bu operasyonlarda çeşitli miktarlarda 22 ve 14 ayar altın, 256 fişek, 8 farklı ebatlarda basma takım kalıbı, 11 farklı ebatlarda kalıp amacıyla kullanılan plastik takoz, 15 farklı boyutlarda kalıp malzemesi, 11 kesme kalıp, 36 damgasız tam altın pulu, 51 damgasız yarım altın pulu, 38 ölçüm yüzüğü, 2 parça halinde 22 ayar toplam 391 gram takoz altın, 168 gram 22 ayar astar altın, 333 gram 22 ayar astar altın ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan U.A., E.D. ve M.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A. tutuklandı. Altınların piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu açıklandı.

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