Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta şok sonuç

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesi sonrası ilk sonuçlar elimize ulaşmaya devam ediyor.
Sandıkların yüzde 37.9’u açılırken büyük depremi yaşayan Kahramanmaraş’ta Erdoğan’ın büyük farkla önde olması dikkat çekti.
Anka'nın verilerine göre, Kahramanmaraş’ta Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 26.85 oranında oy alırken, Erdoğan’ın oyu yüzde 66.81 oldu.
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 5.94, adaylıktan çekilen Muharrem İnce yüzde 0.41 oy aldı.