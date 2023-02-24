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Deprem dağları yerinden oynattı dev kayalar can aldı 

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen büyük depremler dağları yerinden oynattı. Şiddetli depreme dayanamayan kayalıklar bir bir yerinden ayrıldı. Evleri ve araçları parçalayan kayalar bir çocuğun ölümüne yol açtı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:19
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Depremin yuvarladığı dev kayalar can aldı 

Deprem dağları yerinden oynattı dev kayalar can aldı 
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İHA'nın haberine göre, 11 ili etkileyen ve arka arkaya meydana gelen büyük depremler Hatay’da birçok yerleşim alanın yıkılmasına neden oldu. Antakya’da dağlık alana kurulan Narlıca Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi şiddetli depremle sarsılsa da yıkımından çok etkilenmedi. 

Fakat 3 büyük depremin ardından dağlık alanlardan kopan tonlarca ağırlıktaki araba büyüklüğündeki kayalıklar yerleşim alanları çarptı. Birçok binayı kullanılamaz hale getiren kayalar bazı yolları ise tamamen trafiğe kapattı.

YOLLARI KAPATTI

Düşen kayalıkların biri ise bölgede yaşayan bir çocuğun ölümüne yol açtı. Kayalıkları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, dev kayalar havadan görüntülendi.

Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Fatih Harputoğlu, “Deprem olduğu zaman kendimizi nasıl dışarı attığımızı anlayamadık. Yukarıdan çok şiddetli sesler duymaya başladık. Birinin evini yıkılmış mı diye yukarıya çıktık. Dev kayaların dağlardan ayrıldığını gördük. Neredeyse bir ev büyüklüğündeki kayalar, şiddetli depreme dayanamamış. İlk defa böyle bir deprem yaşıyorum” diye konuştu.

Evlerine kaya parçası düşen 11 yaşındaki Yusuf, “Deprem çok şiddetliydi. Biz de sallanmaya başladık. Evimize dağdan kopan bir kaya parçası düştü” dedi.

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