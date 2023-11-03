Depremler sonrasında alerji vakalarında artış var. Uzmanı uyarılarını sıraladı

KBB Uzmanı Dr. Faruk Atlı, “6 Şubat sonrası alerji vakalarında artış var” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Depremler sonrasında alerji vakalarında artış var. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Faruk Atlı, 6 Şubat depremlerinin ardından alerji vakalarında artış meydana geldiğini ve kronik akciğer hastalığı bulunan vatandaşların enkaz tozlarına karşı maske kullanmaları gerektiğini dile getirdi.

Enkaz tozlarının içerisindeki inorganik maddelerin insan vücudu için tehlikeli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atlı şunları söyledi:

“Öyle gözüküyor ki biz enkaz tozlarıyla çok uzun süre karşı karşıya kalacağız. Akciğerle ilgili bir hastalığı, nefes darlığı, işte uzun süreli öksürükler, hapşırıklar olduğunu düşünen insanların mutlaka bir uzmana gitmesi gerekiyor. Göğüs doktoru, kulak burun boğaz doktoru, dahiliye doktoru gibi yerlere mutlaka ulaşması gerekiyor. Maalesef bu sıkıntıyla uzun süre akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Ama kanser türünden hastalıklar daha uzun sürede ortaya çıkacak. İşte KOAH gibi hastalıklar daha uzun sürede ortaya çıkıyor. Bundan önce bir akciğer hastalığı yapıyor. Ondan sonra onun ilerisinde KOAH, daha sonra kalp yetmezliğine yol açan hastalıklara neden oluyor. Nitekim alerji dönemi geçmiş olmasına rağmen bize çok sayıda alerji hastası geliyor. Yani gelen hastaların yüzde 90'ında alerjik reaksiyonlar görüyoruz. Hastalarımızın çoğu tozdan dolayı geliyor”

Dr. Atlı şunları söyledi:

“Sık sık vücudumuzu yıkamalıyız. Çünkü üstümüze bulaşan tozlar başka zamanda hastalıklara yol açıyor. Onun için vücudu da yıkamak gerekiyor. Burnu çok sık temizlemek gerekiyor. Ağzımızı çok sık gargara yapmak gerekiyor. Tabii ki dışarıdan gelen mekanik ve inorganik tozlardan, zerreciklerden kendimizi korumamız gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum”

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