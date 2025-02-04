Depremlerin ardından Ege'de acil durum toplantısı! 5 Büyükşehir Başkanı bir araya geliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Depremlerin ardından Ege'de acil durum toplantısı! 5 Büyükşehir Başkanı bir araya geliyor

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları düzenlenen acil durum toplantısında bir araya gelecek.

Ege Denizi'nde ardı ardına yaşanan depremler sonrası Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir'de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde acil durum toplantısı düzenliyor.

deprem7.webpEge Denizi'ndeki Kiklad Adaları bölgesinde 28 Ocak'tan beri yoğunlaşan sismik aktivite ve yaklaşık 400 deprem nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları durum değerlendirmesi yapacak.

Ege Bölgesi'nin en büyük kentlerinin 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Acil Durum Toplantısı için bugün yapılacak toplantı sonrası saat 15.00'da açıklama yapılacak.

Depremlerin ardından Ege'de acil durum toplantısı! 5 Büyükşehir Başkanı bir araya geliyor

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