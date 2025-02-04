Depremlerin ardından Ege'de acil durum toplantısı! 5 Büyükşehir Başkanı bir araya geliyor

Ege Denizi'nde ardı ardına yaşanan depremler sonrası Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir'de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde acil durum toplantısı düzenliyor.

Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları bölgesinde 28 Ocak'tan beri yoğunlaşan sismik aktivite ve yaklaşık 400 deprem nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları durum değerlendirmesi yapacak.

Ege Bölgesi'nin en büyük kentlerinin 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Acil Durum Toplantısı için bugün yapılacak toplantı sonrası saat 15.00'da açıklama yapılacak.