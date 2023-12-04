Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti

Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy Gemlik depremini Mayıs ayında Yeniçağ'a açıklamıştı. Bu bölgeye aylar önceden işaret eden Şener Üşümezsoy yine haklı çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Deprem bilimci Şener Üşümezsoy Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve Kandilli ve AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy bu bölgeyi sık sık riski gördüğünü Yeniçağ'a açıklamıştı.

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Yeniçağ'a Mayıs ayında verdiği demeçlerde bu bölgeye işaret eden Üşümezsoy, "Haritaya baktığımızda kırmızı çizgilerle görülen faylar stres yüklü ve aktiftir. Mavi çizgili faylar ise kırılmış faylardır. Beyaz çizgiler ise ölü faylardır." demişti.

"Kırmızı çizgiler izlendiği zaman 1999 depreminden sonra Çınarcık güneybatısına giden Esenköy-Bozburun fayı, diğer Gemlik Körfezi’nden geçip batıya doğru ilerleyen fay stresle yüklenmiştir. Diğerinde güneyde Mandıra Körfezi’nden Sarıköy fay hattına ilerleyen bir fay söz konusudur. Uludağ’ın Orhaneli bölgesinde aktif bir fay bulunmaktadır."

"BENCE EN RİSKLİ BÖLGE..."

Üşümezsoy ayrıca son açıklamalarında en riskli bölgeleri açıklamış ve “Güney Marmara sınırında olan fay hattı Marmara’da stres taşıyan faylardan biridir. Sürekli bu bölgede Gemlik Körfezi ve Mudanya açıklarında olan bu deprem kuşağı olarak kendini göstermektedir. Bence de Marmara bölgesinde en riskli, en fazla stres taşıyan ve en aktif fay hattı bu bölgedir.” ifadelerini kullanmıştı.

ÜŞÜMEZSOY DAHA ÖNCE DE BU BÖLGEYE İŞARET ETMİŞTİ

Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası halkın depremlerden korktuğunu belirten Üşümezsoy bu açıklamaları yapmanın önemine değinerek Mudanya ve Gemlik'e işaret etmişti.

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"1894 yılında kırılan Çınarcık fayı ise mavi ile gösterilmiştir. Ölü Adalar ise beyaz ile gösterilmiştir. Ölü fayların yan altı bir bileşeni yoktur. Orta Marmara'yı kesen bir sırtı da bulunmamaktadır. Bu açıklamayı bir çok kez yapmış olmama rağmen Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sürekli toplumun yanıltılmaması gerekir.

Çınarcık fayından güney batıya İmralı'ya ve Bandırma'ya giden fay hattı ise kırmızı ile gösterilmiştir. Yıldızla gösterilen deprem İmralı çukurunun sınırında bulunan kesimde yer almaktadır."

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