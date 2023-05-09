Mudanya'daki depremi duyan Şener Üşümezsoy alelacele açıklama yaptı. Uykusuz bırakacak açıklama

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Deprem bilimci Şener Üşümezsoy Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğünde deprem için Güney Marmara’daki depremin işaretçisi olduğunu ifade etti.

Bir ay önce İmralı’nın batı ucunda olan depremin aslında birinin Gemlik Körfezi’nden gelen diğerinin de İmralı güneyinden geçen fay hattının birleştiği noktada olduğu ifade etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir harita paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Haritaya baktığımızda kırmızı çizgilerle görülen faylar stres yüklü ve aktiftir. Mavi çizgili faylar ise kırılmış faylardır. Beyaz çizgiler ise ölü faylardır.

Kırmızı çizgiler izlendiği zaman 1999 depreminden sonra Çınarcık güneybatısına giden Esenköy-Bozburun fayı, diğer Gemlik Körfezi’nden geçip batıya doğru ilerleyen fay stresle yüklenmiştir. Diğerinde güneyde Mandıra Körfezi’nden Sarıköy fay hattına ilerleyen bir fay söz konusudur. Uludağ’ın Orhaneli bölgesinde aktif bir fay bulunmaktadır.

"BENCE EN RİSKLİ BÖLGE..."

Üşümezsoy ayrıca son açıklamalarında “bugün Güney Marmara sınırında olan fay hattı Marmara’da stres taşıyan faylardan biridir. Sürekli bu bölgede Gemlik Körfezi ve Mudanya açıklarında olan bu deprem kuşağı olarak kendini göstermektedir. Bence de Marmara bölgesinde en riskli, en fazla stres taşıyan ve en aktif fay hattı bu bölgedir.” ifadelerini kullandı.

ÜŞÜMEZSOY DAHA ÖNCE DE BU BÖLGEYE İŞARET ETMİŞTİ

Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası halkın depremlerden korktuğunu belirten Üşümezsoy bu açıklamaları yapmanın önemine değinerek daha önce de bu bölgeye şu sözlerle işaret etmişti.

1894 yılında kırılan Çınarcık fayı ise mavi ile gösterilmiştir. Ölü Adalar ise beyaz ile gösterilmiştir. Ölü fayların yan altı bir bileşeni yoktur. Orta Marmara'yı kesen bir sırtı da bulunmamaktadır. Bu açıklamayı bir çok kez yapmış olmama rağmen Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sürekli toplumun yanıltılmaması gerekir.

Çınarcık fayından güney batıya İmralı'ya ve Bandırma'ya giden fay hattı ise kırmızı ile gösterilmiştir. Yıldızla gösterilen deprem İmralı çukurunun sınırında bulunan kesimde yer almaktadır.

MUDANYA'DA DEPREM OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Stres taşıyan fayları da açıklayan Üşümezsoy, "İmralı çukurundaki fay hattı mavi ve beyaz ile gösterilenler 1894'te, 1912'de ve 1999'da kırılan faylardır. Kırmızı çizgi ise Kumburgaz fayıdır. Yalova Çınarcık'tan Esenköy'e gelen fay hattı ile Gemlik ve Mudanya fay hattı ile stres taşıyan fay hattı olarak tanımlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.