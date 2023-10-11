Depremzede aileyi dolandırdı. Vicdansız taksicinin hapsi isteniyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi fahiş fiyatla, 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförü Ahmet O. (55) için 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYNAK: DHA
Depremzede aileyi dolandırdı. Vicdansız taksicinin hapsi isteniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. (27) ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A. (21), Kayseri'ye gitmek istedi. İddiaya göre; A.Y., 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O. ile 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı.

Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi. Ahmet O. hakkında 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“‘HELALİ HOŞ OLSUN’ DEDİ”

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan ve tutuksuz yargılanan Ahmet O., üzerine atılan suçlamaları reddedip, "Müşteki ile 7 bin TL'ye anlaştık. Ancak kendisi, geçen yolculuk süresi ve bekleme süreleri sonrası bana, 'Senin hakkın 8 bin liradır' dedi ve hesabıma 8 bin lira gönderdi. 'Helali hoş olsun' tarzında laflar söyledi. Toplam kaç kilometre gezdiğimizi hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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