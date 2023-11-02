Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler

İzmir valiliği, Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelerden 30 Eylül itibarıyla konteynerleri boşaltmaları istemişti. Gidecek yeri olmadığı için bulundukları koteynerlardan çıkamayan depremzedelerin önce elektriği daha sonra suyu kesildi.

Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İzmir’de Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelerden 30 Eylül itibarıyla konteynerleri boşaltmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığı için konteynerlarda kalmaya devam eden depremzedelerin 15 gün önce elektrikleri, son olarak da suları kesildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Hatay’da evleri yıkılan ve aileleriyle İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen depremzedeler, yaşadıkları durumu video kaydına alarak yetkililerden yardım istedi.

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“BENİM BİNAMI YIKTI BU DEVLET, YAPSIN VERSİN”

Depremzede vatandaş “Biz burada susuz nasıl yaşayacağız? Benim binamı yıktı bu devlet, yapsın versin. Ben çok zor durumdayım. Böyle olur mu, bu çocuklara günah değil mi? Niye kesiyorlar suları? Biraz duyarlı olun ya” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir başka vatandaş da elektrikleri olmadığı için çocukları üşümesin diye bahçede ateş yaktıklarını anlattı. Vatandaş, görevlilere “Biz zaten elektriksiz neler çekiyoruz. Yapmayın” diye seslendi. Çeşmelerinden suların akmadığı görüntüleri paylaşan depremzedeler “Çeşmelerimizden su akmıyor, kestiler suları” diye dert yandı.

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