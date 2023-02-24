Enkazdan çıkan adamdan kurşun gibi sözler: Soylu 'hemen gönderiyorum' dedi. Gidiş o gidiş. Yalan söylüyorlar 3. gün geldiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve torununu kaybeden bir depremzede, yaşadıklarını CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’ya anlattı.

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Kahramanmaraşlı depremzede, "‘İlk günden beri gereken yapıldı’ diyorlar. Yalan söylüyorlar. Gelsinler, bunu burada söylesinler. Üçüncü günü geldiler. O da ‘AFAD olmazsa’ kepçe, ‘giremem’ diyor. Kepçe olmazsa AFAD, ‘Giremem’ diyor. Üç gün şurada insanlar bağırdılar, canlı. Yalvarıyor, ben neyle çıkarayım? Kendi gücüyle cenazesini çıkaran çıkardı, diri çıkaran çıkardı. Üç gün orada cenazemi bekledim" dedi.

Vatandaş, deprem sonrasında yaşadıklarını Ahmet Kaya’ya şöyle anlattı:

"SOYLU GELDİ, ‘HEMEN GÖDNERİYORUM’ DEDİ, GİDİŞ O GİDİŞ"

"Ben, burada en üst kattaydım. Kendi imkanlarımla çıktım. Eşimle kızım da karşıdaydı. Yağmur yağıyordu. Kendi gücümüzle ateş yaktık. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu geldi. Burada ateşin içinde, yağmurun altında oturduğumuzu gördüler. Ona da söyledik. ‘Başkanım, buraya çadır istiyoruz, çadır yoksa araba getirin, halk otobüsü getirin. Yağmur yağıyor. Buradan çıkanlar içine girsin, içinde duralım’ dedik. ‘Hemen gönderiyorum' dedi, gidiş o gidiş. Odun dahi getirmediler. Bizim belediye başkanımız dahi bir gelip de ‘Geçmiş olsun’ demedi. İlçe Başkanı geldi, ‘Hemen Bakan Soylu’nun yanına gidiyorum, çadır getiriyorum’ dedi, o da gelmedi. İzmir Milletvekili geldi, ‘Vali’yi arıyorum’ dedi, ‘İki sefer aradık, ulaşamadık’ dedi, gitti.

"KENDİ GÜCÜYLE DİRİSİNİ ÇIKARAN, CENAZESİNİ ÇIKARAN ÇIKARDI"

‘İlk günden beri gereken yapıldı’ diyorlar. Yalan söylüyorlar. Gelsinler, bunu burada söylesinler. Üçüncü günü geldiler. O da ‘AFAD olmazsa’ kepçe, ‘giremem’ diyor. Kepçe olmazsa AFAD, ‘Giremem’ diyor. Üç gün şurada insanlar bağırdılar, canlı. Yalvarıyor, ben neyle çıkarayım? Kendi gücüyle cenazesini çıkaran çıkardı, diri çıkaran çıkardı. Üç gün orada cenazemi bekledim. Benim canım yandı."

"BİZ ANLATINCA HAKARET EDİYORLAR, VATANDAŞLAR DA MI YALAN SÖYLÜYOR"

Ahmet Kaya ise "İşte gerçekler bunlar. Vatandaşın nasıl sıkıntı çektiğine, nasıl yalnız bırakıldığına biz tanık olduk. ‘Vatandaş üç gün yalnız bırakıldı, kaderiyle baş başa bırakıldı’ dediğimizde, çıkıp utanmadan ‘Yalan konuşuyorsunuz. Biz, ilk günden beri vatandaşın yanındaydık' diyorlar, hakaretler ediyorlar. İşte enkazdan yaralı çıkan bir amca. Eşini ve torununu enkaz altında kaybeden bir amcamız, yaşadıklarını anlatıyor. Bu amca da mı yalan söylüyor? Çıkıp millete hakaret edenleri Allah ıslah etsin" dedi.