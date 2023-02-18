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Depremzede çocuk Atatürk'ün merhamet dolu askerine başını yasladı. Vatan omzuna güvenerek başını yasladığın yerdir

Depremzede bir çocuğun yere çömelmiş bir askerin omzuna başını dayadığı görüntü gören herkesi duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:13
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Depremzede çocuk askerin omzuna başını yasladı

Depremzede çocuk Atatürk'ün merhamet dolu askerine başını yasladı. Vatan omzuna güvenerek başını yasladığın yerdir
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Depremzede bir çocuğun yere çömelmiş bir askerin omzuna başını dayadığı görüntü gören herkesi duygulandırdı.

Türkiye 6 Şubat’ta karanlığa uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde an itibariyke 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

AKUT, AFAD, İHH ve birçok ekibin yanı sıra deprem bölgelerinde konuşlu birliklerden askerler görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye’mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÇOCUKLAR ASKERLERE SARILDI

Öte yandan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çocuklar, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin ziyaretini büyük bir mutlulukla karşıladı. Çocuklar askerleri görünce birde onların üzerine koşmaya başladı. Çocuklar öyle mutlu olmuşlardı ki hemen askerlere sarıldı. 

 

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