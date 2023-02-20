20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar

Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar

Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanan Diyanet'in depremzede çocuklara dair verdiği fetva gündemini korurken, "İsmailağa nete sorun" adlı programda "Depremzede çocukların evlat edinilmesinde bir mahzur var mıdır?" sorusu soruldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 01:24
Takip Et

Depremzede çocuklara dair bir fetva da İsmailağa Cemaatinden geldi

Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
+
Aa
-

Depremde ailesini kaybeden ve kaçırıldığı iddia edilen refakatsiz çocukların takibine yönelik halen etkili bir takip sistemi kurulamazken Diyanet, ailelerin evlat edindikleri çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının" doğru olmadığını ve "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığını" açıkladı.

Yapılan bu açıklamanın ardından pek çok kesimden yoğun tepkiler geldi. Diyanet'e olan tepkiler devam ederken, depremlerde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusuna Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa cemaatinden geldi. 

KORUYUCU AİLE MANTIĞIYLA ALABİLİR

İsmailağa cemaatinin YouTube kanalında "İsmailağa nete sorun" adlı programında "Depremzede çocukların evlat edinilmesinde bir mahzur var mıdır?" sorusu soruldu. Cemaatten bir şahıs ise "Bakmak gayreti içinde onlara tam bir merhamet duygularıyla evlat edinme olarak değil de koruyucu bir aile mantığıyla alabilirler" dedi.

Mahremiyete ilişkin yorumlarda bulunan şahıs, "Bu gerçek anlamda bir evlat olmayacağı için, bu kız çocuğu olması durumunda erkeğe, erkek olması durumunda da bakıcı olan anneye mahremiyette sıkıntı olacaktır belli bir yaştan sonra diğer kardeşleriyle de aralarında bir mahremiyet problemi olacaktır.

Eğer çocuklar henüz 2,5 yaşını doldurmamışsa süt vermek suretiyle bu mahremiyet meselesinin aşılma ihtimali vardır" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
4
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
5
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
6
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
7
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.