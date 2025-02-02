Depremzede çocuklardan moral konseri: Korolar Buluşuyor 2

Nilüfer Belediyesi, 6 Şubat Depreminin 2. yıl dönümüne yaklaşırken anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen "Korolar Buluşuyor 2" moral konserinde, Nilüfer, Hatay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çocukları ve gençlerinden oluşan korolar sahne aldı. Etkinlik, depremin izlerini silmeye çalışırken, dayanışma ve moral vermek amacıyla düzenlendi.

Konserde, Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, KKTC’nin Gazimağusa şehrinden Ada Işığı Çocuk Korosu ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Hatay’dan Antakya Polifonik Korolar Derneği (APKORD) Çocuk Korosu ile birlikte sahne aldı. 6 Şubat Depremleri’nin 2. yıl dönümüne yaklaşırken düzenlenen bu etkinlik, farklı şehirlerden gelen çocuk ve gençlerin bir araya gelerek müzikle moral bulmalarını sağladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Okan Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri Nilüfer’de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, kültür ve sanatla yaraların sarılabileceğini ifade etti. Şahin, aynı zamanda depremin gerçekliğini unutmadan, dirençli kentler oluşturmamız gerektiğini vurguladı.

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Nilüfer Çocuk ve Nilüfer Gençlik Korosu Şefi Suat Şahin de, KKTC'deki ilk etkinlikten sonra düzenledikleri ikinci "Korolar Buluşuyor" organizasyonunun depreme maruz kalmış çocuklara moral vermeyi amaçladığını söyledi.

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APKORD Koro Şefi Sezgin Suna ise, 6 Şubat Depremlerinde koro üyelerinden 5’ini kaybettiklerini belirterek, bu buluşmanın onlar için önemli bir anlam taşıdığını ve bu tür organizasyonlarla yeniden bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ada Işığı Çocuk Korosu ve Gençlik Vokal Topluluğu Şefi Erkan Dağlı da, Gazimağusa’daki okulundaki 35 öğrencisini Adıyaman’da kaybettiklerini, sanatla iyileşmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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Konserde, Yağmur Rifaioğlu'nun yazıp Koro Şefi Sezgin Suna’ya gönderdiği şarkıya da yer verildi. "Yağmurun Şarkısı" ismi verilen eser, tüm korolar tarafından birlikte seslendirildi. Konserin sonunda seyirciler, koroları ayakta alkışladı.