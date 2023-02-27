Nilperi Şahinkaya'dan anlamlı hareket. Depremzede çocuklarla bir gün

Hatice Şendil, Serkan Çayoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Aslı Tandoğan gibi isimler, geçtiğimiz hafta UCİM yöneticileriyle toplantı yapmıştı. Depremzedeler için yapabilecekleri çalışmaları konuşan ünlülerden Çayoğlu, “Sivil toplum kuruluşları olarak, üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Sivil toplum göreve hazır” demişti.

"ONLARDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

UCİM ile Kahramanmaraş'a giden bir diğer ünlü isim Nilperi Şahinkaya ise çocuklarla zaman geçirip, moral verdi.

Oyuncu, afet bölgesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp “Çocuklarla buluşmaya Kahramanmaraş'a gittik. Unutulmaz bir gün oldu. Oynadık, boyadılar, sohbet ettik ve sarıldık. Çocukların hayata yaklaşımı bize hep örnek. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Birbirimize çok iyi geldik. Güler yüzleri içimizi aydınlattı. Tüm bunlara vesile olan UCİM ve tüm ekibe çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlerleyen zamanlarda biz de elimizden geldiğince UCIM ile birlikte hareket edeceğiz.” dedi.