13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği

Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği

Galatasaray, Hatayspor'dan Adekugbe ve Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor. Böylece Galatasaray iki depremzede takıma destek olacak.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:45
Takip Et

Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği

Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle seferberlik ilan eden Galatasaray, yardım çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY KADROSUNA KATACAK

Diğer yandan deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına da yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Galatasaray, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.

Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç'in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.

Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak.

MAAŞLARI KARŞILANACAK
Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray tarafından karşılanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
5
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.