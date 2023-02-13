﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle seferberlik ilan eden Galatasaray, yardım çalışmalarına devam ediyor.



GALATASARAY KADROSUNA KATACAK

Diğer yandan deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına da yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Galatasaray, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.

Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç'in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.

Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak.

MAAŞLARI KARŞILANACAK

Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray tarafından karşılanmış olacak.