Depremzede öğretmenler birer birer tayinlerini iptal ediyor

6 şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremden sonra depremzedeler artan maliyetler ve geçim sıkıntıları nedeniyle yaşadıkları illerden memleketlerine döndüler.

EĞİTİM MASRAFLARI ALTINDA EZİLDİLER

Depremzedeler yaşadıkları büyük felaket sonrası maddi sıkıntılar çekerken, yeni eğitim döneminin başlamasıyla katlanan eğitim masrafları altında ezilen çok sayıda depremzede memleketlerine döndü.

Gazete Duvar'ından Didem Mercan'ın haberine göre, '6 Şubat depremleri' sonrası yoğun göç alan alan bölgelerden biri de Ege oldu. Deprem sonrası ilk dönemi turistlik otellerde geçiren birçok depremzede memleketlerine geri dönerken, birçoğu da bölgedeki kasaba ve ilçelerde yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bu ilçelerden biri de Aydın’ın Didim ilçesi.

YÜKSEK KİRALAR TAYİNLERİ İPTAL ETTİRDİ

Eğitim Sen Didim Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman, Didim’de bu yılki eğitim döneminde 430 depremzede çocuğun eğitim alacağını söylerken, ilçenin birçok okulunun da depreme dayanıklı olmadığı için tadilat sürecinde olduğunun altını çizdi. Kahraman, deprem bölgesinden gelen birçok eğitimcinin ise yüksek kiralar nedeniyle tayinlerini iptal etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

SINIF MEVCUDU 40'IN ÜZERİNE ÇIKTI

Kahraman, depremden hemen sonra Didim’e yaklaşık bin 300 depremzede öğrencinin geldiğini belirtti. Kahraman, ''Depremin hemen ardından Didim Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) depremzede ailelere açılmıştı. Hatta oradaki öğrencilerimiz için geçici olarak okul ortamı oluşturulmuş ve anasınıfı dahil ilkokul düzeyinde eğitim sağlanmıştı. MEB rehber öğretmenlerinden oluşan psikososyal ekipler de çocuklarımızla yakından ilgilenmişti'' diyor.

‘’OKULLARIMIZ BÖYLE BİR AFET SONRASI GELECEK DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN MAALESEF HAZIRLIKLI DEĞİLDİ”

Yeni okul döneminde depremzede öğrencilerin büyük bir bölümünün aileleri ile memleketlerine döndüğünü ifade eden Kahraman, Didim’de bu eğitim döneminde depremzede öğrenci sayısının 430 civarında olduğunu söyledi.

Didim’de bulunan okulların bu yeni duruma ne kadar hazırlıklı olduğunu sorduğumuz Kahraman, ‘’Okullarımız böyle bir afet sonrası gelecek depremzede çocuklar için maalesef hazırlıklı değildi. Didim’de depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan ve tadilat süreci geçiren ve bu süreçleri henüz bitmeyen okullarımız da var. Hâl böyle olunca birleştirilmiş okullar çıkıyor karşımıza. Didim zaten son yıllarda çok fazla göç alan bir yerken okul sayılarımızda artış olmayıp, sınıf mevcutları birçok okulda 40’ın üzerine çıkmış durumda’’ yanıtını veriyor.

VELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNÜYOR

Depremzede çocukların yeni çevreye ve okullarına adaptasyon sürecini de değerlendiren Kahraman, "Öncelikle bu çocukların adaptasyon süreci ailelerine kıyasla daha kolay. Ancak birçok veli geçimlerini sağlayabilecek bir iş bulamayınca zorunlu olarak memleketine dönmek zorunda kaldı. Okullarımızda rehber öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyorlar ama bazı öğrencilerimizin acıları gerçekten o kadar büyük ki. Okuldaki destekten çok daha fazlasına ihtiyaç duyanlar var" değerlendirmesinde bulunuyor.

"BAZI ÇOCUKLARIMIZ YAŞANANLARIN FARKINDA DEĞİL"

Belkıs Kahraman, "Bazı çocuklarımız yaşananların farkında değil ya da ebeveynleri yaşananları kamufle etmiş durumda. İşte tam da bu noktada o ebeveyne destek gerekiyor. Maddi manevi her şeyini kaybedip ardına bakmadan burada hayata tutunmaya çalışanlar var. Oradaki bağını koparamayıp her türlü şartta yaşamayı göze alıp dönenler de'' diyor.

Ebeveynlerin maddi durumlarının çok değişken olduğunu söyleyen Kahraman, ''Çok iyi durumda olup, başkalarına yardım etmek isteyenler de var, her şeyi enkaz altında bırakıp gelenler de. Özellikle öğrencilerin taşıma, yemek ve kırtasiye giderlerinin öncelik verilen, devletin harcamalara bütçe ayırdığı bir sistem var. Birçok yardımsever de katkı sunuyor bu konularda. Ama bazı ailelerimiz ihtiyacı varken dahi talep etmeye çekiniyor. Bu noktada da iş biz eğitimcilere düşüyor. Okullarımızda, sınıflarımızda gözlem yaparak, ebeveyn ilişki ağı geliştirerek sürece dahil olmak zorunda kalıyoruz'' diyerek durumu aktarıyor.

AFETZEDE EĞİTİMCİLER

Bu süreçte unutulan depremzede öğretmenlere dikkat çeken Kahraman, "Didim’e deprem sonrası 50’den fazla depremzede öğretmen arkadaşlarımız gelmiştir. Bu arkadaşlarımızdan bazıları maalesef ki yüksek ev kiraları yüzünden tayinlerini iptal ettirerek geri dönmek zorunda kalmıştır. Didim’deki ev kiraları tüm Türkiye’de olduğu gibi enflasyondan fazlasıyla nasibini almış ve tek maaşlı bir ailenin bu koşullarda geçinmesi pek mümkün değil’’ diyerek depremzede öğretmenlerin yaşadığı zorlukların altını çizdi.