Milli Eğitim’den deprem bölgesindeki öğretmenlere skandal sözler. Özür dileyin

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Malatya Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmenlere gönderdiği mesajı paylaştı ve tepkisini 'Bu mesaj maksadını aşmıştır' sözleriyle gösterdi.

Milli Eğitim’den deprem bölgesindeki öğretmenlere skandal sözler. Özür dileyin

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın çarşamba günü yaptığı ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine, müdürlüklerce de tüm personele bir mesaj atıldığı iddia edildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından paylaştığı, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'daki öğretmenlere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

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"Sayın valimizin talimatıdır: Tüm okul ve kurumlarımızda kılık kıyafet anlamında gerekli özen gösterilecek. Hiçbir personelimizin adeta enkazdan çıkmış bir kıyafetle göreve gelmemesi için gerekli olan uyarılar yapılacak"

"ÖĞRETMENLER ONLARCA SORUNLA BOĞUŞURKEN..."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajda depremzede öğretmenlere yönelik söylenen sözlere tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"Malatya Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen mesajla; 'adeta enkazdan çıkmış bir kıyafetle göreve gelmemeleri' istendi.

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Depremin yaraları henüz sarılmamışken, depremzedelerin kalacak yer arayışı devam ederken, öğretmenler onlarca sorunla boğuşurken gönderilen bu mesaj maksadını aşmıştır.

Öğretmenler enkazdan çıkan kıyafetleri de giyiyor olabilir. Kalacak yeri olmayanlar ütü yapamıyor olabilir. Depremzede eğitim emekçilerini rencide eden bu açıklama kabul edilemez, mutlaka özür dilenmelidir"

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