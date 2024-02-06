Depremzede psikolog depremin büyük travmalarını anlattı

2023 yılında Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde depreme yakalanan Uzman Psikolog Gizem Yılmaz, depremin boyutunun literatürde karşılaşılmayan bir seviyede olduğunu ve teorik bilginin pratikle örtüşmediğini dile getirdi.

Yılmaz, depremi farklı şekillerde deneyimleyen insanların bazılarının deprem gerçekleşmemiş gibi davrandığını ve bunun dissosiyatif bir belirti olduğunu söyledi.

Yılmaz, depremzedelerin yanında olmanın, güvenlik ve temel ihtiyaçlarını sağlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, suçluluk, öfke, donma gibi sorunlar yaşayanların profesyonel yardım almaları gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, depremin literatürde karşılaşılmayan bir felaket olduğunu, kitap bilgisinin yetersiz kaldığını, depremi yaşayan insanların çeşitli tepkiler verdiğini ve psikolojik yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde hasara neden olan deprem, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biriydi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evinde depreme denk gelen Uzman Psikolog Gizem Yılmaz, depremin boyutunun literatürde eşine rastlanmayan bir seviyede olduğunu ve teorik bilginin pratikle örtüşmediğini söyledi.

Yılmaz, depremi farklı şekillerde yaşayan insanların bazılarının deprem gerçekleşmemiş gibi davrandığını ve bunun dissosiyatif bir belirti olduğunu belirtti.

Yılmaz, depremzedelerin yanında olmanın, güvenlik ve temel ihtiyaçlarını sağlamanın önemli olduğunu ifade ederek, suçluluk, öfke, donma gibi sorunlar yaşayanların profesyonel destek almaları gerektiğini söyledi.

Yılmaz, depremzedelerin bu acı gerçekle yüzleşip devam etmek zorunda olduklarını, normale dönmek diye bir şey olmadığını, mutlu olmanın bu süreçte gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, depremin kişilerden süreklilik duygusunu aldığını, ertesi gün güvenini ve rutinlerini kaybettirdiğini, içlerinden büyük bir parçayı çıkardığını anlattı.

Yılmaz, bu eksikliği tamamlamanın mümkün olmadığını, bununla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, yeni parçalar eklemek için harekete geçmek gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, depremin en çok etkilediği gruplardan birinin de çocuklar olduğunu, çocukların da farklı farklı belirtiler gösterdiğini, okul öncesi dönemde gerçek dışı inançlar geliştirebildiklerini, güvende hissetmek ve neler yaşayacaklarına emin olmak gerektiğini söyledi.

Yılmaz, mümkün rutinlerin kişiyi güvende hissettireceğini, suçluluk hissinin insanlarda etkin olduğunu, depremin savunmasız bıraktığını, donmak ve hissizlik hissinin normal olduğunu, ancak bu düşüncelerin ağırlaştığında ve gerçeklikten uzaklaştığında profesyonel yardım alınması gerektiğini söyledi.