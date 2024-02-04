Eczacıbaşı'ndan depremzede gençlere anlamlı hediye

Türk voleybolunun lider ekiplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçen yıl Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşanan ve 11 ilde duyulan deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş Aziz Sancar Lisesi’ne voleybol sahası armağan etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tamamlanan Eczacıbaşı Aziz Sancar Anadolu Lisesi Voleybol Sahası açılış töreniyle hizmete girdi.

Deprem felaketi sonrası bölgedeki zorlukları azaltmak için başlatılan projenin bir parçası olarak voleybolun ve sporun gücüyle yaraları sarmanın amaçlandığı törene Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz, İdari İşler Sorumlusu Begüm Çapraz, Altyapı İdari Sorumlusu Birsen Bora ve Altyapı takımlarının yıldız oyuncuları Kübra Evşen, Cansın Şendir ve Ela Çiftçi’nin yanında Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Aziz Sancar Anadolu Lisesi Öğretmenleri, öğrencileri ve sporcular katıldı.

Eczacıbaşılı oyuncularla kaynaşan Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencileri açılış maçında yıldız sporcularla bir arada olmanın sevincini ve coşkusunu yaşadı. Saha girişindeki panoda, “Spor yapmak insanı güçlendirir. Bu spor sahası da siz kendinizi her yönden güçlü hissedin diye Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden hediye” mesajı izleyenleri duygulandırdı.

ALİ ATALIK: GÜÇLÜ KADINLAR YETİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Ziyaret sonrası düşüncelerini paylaşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, “Öncelikle bu harika ev sahipliği için Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil Boz’a, Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Enver Gökşen’e, Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse’ye teşekkür ediyorum. Deprem felaketinin sonrasında başlattığımız projenin ardından siz değerli Kahramanmaraş halkına sahamızı bu kadar kısa sürede sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kurulduğumuz günden bu yana güçlü kadınlar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ziyaret, bizim Kahramanmaraş’a yaptığımız ikinci ziyaret. Biz güçlü ve örnek voleybolcular çıkarmak için çabalayacağız. Umarım bu saha tüm sporcularımıza ışık olur” dedi.

CEMİL BOZ: PARLAK GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da duygularını dile getirerek, “Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne gösterdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür ederiz. Spor nesillerdir birleştirici gücüyle yaralarımızı sardı ve sarmaya devam edecek. Bu sahayla birlikte voleybol ve diğer tüm branşlarda parlak gençler yetiştireceğimize inancımız tam. Bölgeye ve bölge halkına olan duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ENVER GÖKŞEN: İNANIYORUM Kİ BU SAHAYLA BERABER BAŞARILARIMIZ ARTACAK

Eczacıbaşı Kulübü’ne teşekkürlerini sunan Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, “Eğitim ve öğretim kurumları olarak çağdaş bireyler yetiştirmenin önemini çok iyi biliyoruz. Son yıllarda başta Eczacıbaşı Spor Kulübü olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla voleybola olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. İnanıyorum ki bu sahayla beraber başarılarımız artacak. Saha yapımını üstlenen Eczacıbaşı’na sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

ALAİDDİN KÖSE: SPOR, 7’DEN 70’E HEPİMİZİN HAYATININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

Törende son olarak söz alan Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse, “Konuşmama 2023 yılı dünya şampiyonu Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü kutlayarak başlamak isterim. Eczacıbaşı Voleybol Kulübü Tarafından okulumuza kazandırılan voleybol sahası ile öğrencilerimizin sporda, özellikle voleybolda daha çok başarılı olacaklarına inanıyorum” diyerek voleybol sahasının yapımını üstlenenlere teşekkürlerini iletti.