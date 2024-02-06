3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Geçmişte yaşanan acı ve yıkım, yüreğimizde hala taze ve büyük bir iz bıraktı.

Enkaz altında sadece binalar değil, birçok hikaye ve umut kaldı...

Vatandaşlar acılarını duvarlara yazdı. Bir duvar yazısında "Üşüdüler, korktular, ağladılar ve öldüler." yazılıydı.

İlk olarak 50 bin 94 olarak açıklanan can kaybı depremin yıl dönümüne günler kala revize edildi ve 53 bin 537 olarak açıklandı.

11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaşananlar unutulmadı.

Bu büyük felaketin yıl dönümünde binlerce depremzede, sokaklara çıkarak kaybettikleri canlar için sloganlar attı, dualar etti.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK"

Depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları depremin yıldönümünde, Hatay’da bulunan Yunus Emre Parkı’nda ve Köprübaşı mevkiinde anılarak yürüyüş yapıldı. Anmalarda acılı yakınlar hep bir ağızdan “Unutmak yok! Affetmek yok! Helalleşmek yok!” sloganları attı.